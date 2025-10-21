Німеччина замовила гігантську партію найновіших бойових машин

Бойова машина Luchs 2 отримала найсучасніші розвідувальні датчики.

Німеччина замовила розробку та постачання 274 нових розвідувальних машин Luchs 2, що стало одним з найбільш масштабних кроків із переозброєння Бундесверу за останні роки. Про це повідомляє Hartpunkt.

"Спеціалізована розвідувальна машина, яка встановить нові стандарти автономності, акустичної та теплової малопомітності, вирізняється найсучаснішими мережевими розвідувальними сенсорами, винятковою мобільністю та здатністю вести наступальні дії", – йдеться у заяві компанії General Dynamics European Land Systems (GDELS), яка вироблятиме Luchs 2.

На додачу до 274 замовлених машин ще 82 узгодили як додаткову опцію. Таким чином, загалом може йтися про 356 одиниць. Постачання перших серійних зразків заплановали на 2029 рік.

Вартість контракту оцінюють у понад 4 мільярда доларів (3,5 мільярда євро), тоді як вартість однієї машини становить близько 14,7 мільйона доларів. Крім самих бойових машин, німці придбають запчастини, обладнання, навчальні тренажери, а також логістичні послуги.

Нові Luchs 2 повинні замінити деякі машини Fennek. Luchs 2 значно кращий за цей розвідувально-дозорний бронеавтомобіль. Це стосується, зокрема, озброєння.

Відомо, що машина отримає 25-мм автоматичну гармату Oerlikon KBA (їх придбають окремо). Також Luchs 2 зможе похвалитися найсучаснішими розвідувальними датчиками. Базою для нової машини став бронетранспортер Piranha 6x6.

Нова європейська зброя

Раніше УНІАН повідомив, що німецькі фахівці розробляють новий танк, який стане наступним етапом розвитку Leopard 2. Він може отримати назву Leopard 3 і стане "мостом" до танку наступного покоління, відомого як Main Ground Combat System (MGCS).

Нагадаємо, в минулому році Німеччина та Франція, які разом реалізують цей проєкт, досягли прориву у розробці танка. Угода містила в собі домовленість щодо рівного розподілу промислових обсягів між двома країнами.

