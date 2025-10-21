Придатність Землі для життя може закінчитися набагато раніше, ніж передбачалося.

Протягом багатьох років вчені розмірковували про те, яка доля чекає на Землю. Завдяки передовим дослідженням і суперкомп'ютерним симуляціям, у нас тепер є більш чітке уявлення про те, як може розвиватися майбутнє нашої планети.

Останнє дослідження, виконане спільно NASA та Університетом Тохо в Японії, пропонує вражаючі прогнози, пише The Daily Galaxy. Використовуючи складні моделі, вчені змогли краще зрозуміти взаємодію між атмосферою Землі, сонячним випромінюванням і неминучим розширенням Сонця. Це дало змогу дізнатися, скільки ж часу у нас дійсно залишилося до того моменту, коли Земля стане непридатною для життя, і що це означає для майбутнього людства.

Яку роль відіграє Сонце в житті Землі

Коли ми думаємо про кінець Землі, багатьом спадають на думку образи катастроф - падіння астероїда або ядерна війна. Однак, згідно з останніми дослідженнями, не зовнішня сила стане причиною нашої загибелі - а саме Сонце. Протягом мільярдів років поступове збільшення його розмірів і яскравості призведе до знищення земного середовища.

Відео дня

Вченим давно відомо, що Сонце одного разу перетвориться на червоного гіганта, коли вичерпає своє паливо, збільшиться в розмірах і стане набагато яскравішим. Цей процес почнеться через кілька мільярдів років, але зміни, що передують йому, зроблять життя на Землі неможливим задовго до цього.

Як пояснює Казумі Одзакі, провідний автор дослідження NASA, опублікованого в журналі Nature: "Протягом багатьох років тривалість існування біосфери Землі обговорювали з урахуванням поступового збільшення яскравості Сонця".

Повідомляється, що поступове зростання сонячного випромінювання спричинить кліматичні зрушення, які робитимуть Землю все менш придатною для життя. Але це майбутнє не так далеко, як може здатися.

За даними суперкомп'ютерних симуляцій, уже до 1 000 002 021 року поверхня Землі стане настільки гарячою, що навіть найстійкіші форми життя не зможуть вижити. Океани випаруються, атмосфера потоншає, і планета більше не зможе підтримувати життя у звичному вигляді.

Як довго може проіснувати людська цивілізація

Ми звикли думати, що людська цивілізація може існувати мільярди років, але нові прогнози говорять про протилежне. Тривалість існування людства безпосередньо пов'язана зі станом земного середовища, а годинник цокає швидше, ніж ми думали.

Згідно з дослідженням NASA, загрозу становить не тільки прийдешнє згасання Сонця, а й прискорені зміни клімату й атмосфери Землі, які можуть зробити життя неможливим набагато раніше. Зростання температур, зниження рівня кисню і виснаження життєво важливих ресурсів створять критичну точку вже в найближчі століття - задовго до того, як Сонце перетвориться на червоного гіганта.

Одним із тривожних аспектів дослідження є те, що спричинена людиною зміна клімату посилює природні процеси нагрівання. Як зазначає Одзакі:

"Якщо це так, можна очікувати, що рівень кисню в атмосфері також із часом знизиться".

У міру того як глобальні температури зростають, а діяльність людини збільшує викиди парникових газів, ці чинники можуть підштовхнути Землю до порога, за яким життя стане неможливим.

Як довго збережеться атмосфера Землі

Одним із найбільш шокуючих відкриттів стало поступове зниження рівня кисню в атмосфері Землі. Дослідження припускає, що протягом наступних мільярдів років Сонце продовжуватиме світити яскравіше, впливаючи не тільки на температуру, а й на хімічний склад атмосфери. Уже зараз учені спостерігають зростання сонячної активності - корональні викиди маси та сонячні бурі порушують магнітне поле Землі та можуть сприяти зменшенню кількості атмосферного кисню.

На тлі людської діяльності - вирубки лісів, забруднення, зростання використання викопного палива - зниження рівня кисню може відбутися набагато раніше. Ці зміни, разом із поступовим збільшенням яскравості Сонця, призведуть до того, що вижити зможуть лише найвибагливіші організми, наприклад, певні види бактерій - якщо зможуть витримати такі умови.

Чи висохне коли-небудь океан

Одним із найбільш руйнівних наслідків розширення Сонця стане випаровування океанів. Зі збільшенням сонячного випромінювання температура на поверхні Землі підніметься до рівня, за якого вода більше не зможе залишатися в рідкому стані. Океани - основа життя на Землі: вони регулюють температуру, виробляють кисень і підтримують біологічне різноманіття. Без них екосистема завалиться, і навіть найвитриваліші форми життя опиняться на межі зникнення.

Дослідження NASA прогнозує, що це станеться задовго до перетворення Сонця на червоного гіганта - тоді, коли планета стане занадто гарячою для існування рідкої води. Океани, що випаровуються, радикально змінять склад атмосфери, зробивши життя неможливим. Цей момент стане фінальною главою в історії Землі: поверхня планети перетвориться на мляву пустелю.

На тлі таких похмурих прогнозів легко впасти у відчай. Але освоєння космосу і колонізація інших планет давно розглядаються як можливий вихід із цієї критичної ситуації. Програми NASA з дослідження Марса і далекого космосу вже прокладають шлях до того, щоб одного разу створити поселення за межами Землі.

Однак постає питання - чи встигнемо ми зробити це до того, як кліматичні зміни та сонячна радіація зроблять Землю непридатною для життя. Адже вікно можливостей може закритися швидше, ніж ми думаємо...

Інші цікаві наукові новини

Раніше УНІАН повідомляв, що астронавти NASA готують унікальну космічну місію - вперше за 53 роки. Американське космічне агентство готується здійснити новий крок у дослідженні Місяця.

Крім того, ми також розповідали про дивну аномалію, яка змінила поведінку Землі. Зміни в структурі магнітного поля відбуваються значно швидше, ніж очікувалося.

Вас також можуть зацікавити новини: