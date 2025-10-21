Цей вид офіційно оголосили вимерлим у дикій природі приблизно 2018/2019 року, хоча останнього дикого птаха помітили 2000 року.

Оголошене вимерлим у дикій природі кілька десятиліть тому, новонароджене пташеня ара Спікса в європейському зоопарку вселяє в цей вид нову надію. Про це пише IFLScience.

Ара Спікса (Cyanopsitta spixii) - яскраво-синій папуга, який колись мешкав у сухих тропічних лісах північно-східної Бразилії. Завдяки яскравому небесно-блакитному оперенню і блідішій сіро-блакитній голові цей ефектний птах найбільш відомий як джерело натхнення для анімаційного фільму "Ріо" 2011 року.

Важливо, що вид було офіційно оголошено вимерлим у дикій природі приблизно 2018/2019 року, хоча останнього дикого птаха помітили 2000 року. Сьогодні невелика кількість ара Спікса виживає тільки в неволі, в зоопарках і програмах розведення по всьому світу.

Відео дня

Одним із таких зоопарків є приватний зоопарк Pairi Daiza, розташований в Ено, Бельгія. У той час як три ара Спікса виставлені на огляд публіці, дев'ять інших живуть у спеціалізованому приватному вольєрі в рамках міжнародної програми розведення.

Цікаво, що за час свого перебування в зоопарку папуги відклали 100 яєць, але жодне з них не було запліднене. Доглядачі птахів були в захваті, виявивши, що їхнє 101-ше яйце виявилося заплідненим. На їхню думку, цей успіх можна пояснити недавньою зміною раціону птахів.

Яйце було оперативно вилучено з гнізда, оскільки у ара, які вперше вилупилися, можуть виникнути труднощі з вигодовуванням, і передано під опіку команди фахівців з рідкісних птахів. Їхня пильна увага окупилася: яйце вилупилося вранці 21 вересня 2025 року.

Зазначається, що відтоді команди орнітологів годують пташеня вручну кожні дві години, вдень і вночі. Томас Біаджі, доглядач рідкісних птахів у заповіднику Pairi Daiza, заявив:

"Годувати пташеня кожні дві години - це виснажливо, але водночас неймовірно мотивує, адже ми знаємо, що буквально тримаємо в руках майбутнє одного з найбільш зникаючих видів у світі".

У новонародженого пташеняти поки що відсутнє характерне синє пір'я, і воно більше схоже на недоварену сосиску, ніж на тропічного папугу. Хоча воно не буде реінтродуковане в дику природу, пташеня стане ключовим у програмі, сприяючи розширенню популяції разом з іншими пташенятами, що очікуються найближчими роками. Спільно з ICMBio (Інститут збереження біорізноманіття імені Чіко Мендеса, Бразилія) і зоопарком Сан-Паулу, Pairi Daiza працює над створенням генетичної різноманітності популяції з довгостроковою метою підтримки виживання виду.

Цікаво, що папуги ара Спікса були випущені в дику природу в Бразилії в рамках програми реінтродукції, перші птахи з'явилися в червні 2022 року. Однак програма була безцеремонно завершена без продовження, залишивши її майбутнє під питанням. Станом на жовтень 2025 року вид офіційно класифікується як "вимерлий у дикій природі" в Червоному списку МСОП.

Новини про птахів

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували дві групи сірих куріпок, які нещодавно тут були рідкісними гостями.

За словами науковців, ці милі птахи мають чимало природних ворогів, які полюють на суходолі та в повітрі. Водночас найнебезпечніше для них - холодна зима, коли важко знайти їжу. Тоді куріпки стають легкою здобиччю для хижаків.

Вас також можуть зацікавити новини: