Стефанчук зазначив, що зменшення кількості депутатів фракції не буде.

Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народної депутатки України від фракції "Слуги народу" Анни Колісник. Як повідомляє кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 262 народних депутати України.

Раніше НАБУ та САП повідомили Анні Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.

Також Колісник потрапила в скандал через переписку, коли ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України на позачерговому засіданні парламенту, де йшлося про скупчення військ РФ на кордоні, писала своїм знайомим, що "треба звалювати з цієї країни".

Відео дня

Коли в парламенті зазначили, що на одного депутата у фракції, яка створила коаліцію, стає менше, голова ВР Руслан Стефанчук нагадав, що Колісник обиралася до парламенту по списку партії "Слуга народу", тому її замінить наступний депутат і зменшення кількості нардепів не буде.

Анна Колісник - чим вона відома

Як повідомляв УНІАН, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Анна Колісник написала заяву про складення мандату. Ще у червні 2025 року відповідну заяву вже розглянув і підтримав Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Громадський рух "Чесно" тоді зазначав, що Колісник не зʼявляється вже кілька тижнів в сесійній залі - з 12 березня 2025 року.

Також повідомлялося, що зайняти її місце в парламенті зможе Дмитро Слинько або Роман Кравець, бо, за інформацією Центрвиборчкому, кандидати Юлія Палійчук та Володимир Тригуб, які йдуть вище у списку, відмовилися від посади.

Вас також можуть зацікавити новини: