Очікується, що нафта буде затребувана у світі ще довгий час.

Третя за величиною нафтогазова компанія Норвегії вважає, що у 2026 році попит і пропозиція на нафту стабілізуються. Що стосується ціни, то очікується, що "чорне золото" не опуститься значно нижче 60 доларів за барель.

"Можливо, ми побачимо короткий період надлишку пропозиції, але я думаю, що наступного року баланс попиту і пропозиції відновиться. Нафта буде затребувана ще довгий час, а галузь не вкладає в неї достатньо коштів", - цитує генерального директора Var Energi ASA Ніка Вокера видання Bloomberg.

Галузеві спостерігачі, зокрема Міжнародне енергетичне агентство, вже понад рік прогнозують надлишок на ринку. Додаткові обсяги нафти від Організації країн-експортерів нафти та її союзників, а також від країн, що не входять у цю групу, очевидно, переважать уповільнення зростання попиту. Трейдери готуються до подальшого зниження цін на нафту.

Зниження вартості "чорного золота" призведе до скорочення інвестицій і, в кінцевому підсумку, до уповільнення виробництва, сказав Вокер, додавши, що "здається, що є нижня межа в 60 доларів, і ціна не опуститься нижче за цей рівень, незалежно від обсягів поставок".

Ціни на нафту - останні новини

17 жовтня ціни на нафту продовжили падати після досягнення п'ятимісячних мінімумів на тлі анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, а також історичного рекорду видобутку американської нафти.

Повідомлялося, що про можливий профіцит нафти на ринку свідчить те, що країни Близького Сходу не розпродали частину нафти із запланованих на листопад обсягів. За оцінками трейдерів, обсяг непроданої нафти становив від 6 до 12 мільйонів барелів.

