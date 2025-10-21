Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту польського Катовіце, звідки українцям доволі зручно літати за кордон.
Як ідеться на сайті авіакомпанії, новий зимовий розклад польотів Ryanair через Катовіце на 2025-2026 роки охоплює 15 цікавих маршрутів, включно з трьома новими напрямками:
- Будапешт (Угорщина);
- Брюссель (Бельгія);
- Трапані (Італія).
Також лоукостер додасть додаткові рейси в такі популярні сонячні міста:
- Аліканте (Іспанія);
- Афіни (Греція);
- Катанія (Італія).
Як заявляють в авіакомпанії, цієї зими в Катовіце базуватимуться три літаки Ryanair, що зміцнить позиції аеропорту як одного з ключових хабів мережі авіакомпанії у Польщі.
"Цього року авіакомпанія Ryanair значно збільшила кількість регулярних рейсів з аеропорту Катовіце. За перші три квартали 2025 року вона обслужила в нашому аеропорту на 14% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року. Почасти завдяки активності цього перевізника, цього року, вперше в історії аеропорту, ми перевищимо рубіж у 7 мільйонів пасажирів", – заявив голова правління Асоціації авіації Верхньої Сілезії (аеропорт Катовіце) Артур Томашик.
Інші новини Ryanair
Як повідомляв УНІАН, раніше Ryanair оголосив про масштабне скорочення польотної програми з Іспанії та Німеччини. В обох випадках бюджетний авіаперевізник звинуватив місцеву владу в завищених аеропортових зборах.
На тлі цього лоукостер також почав збільшувати кількість рейсів через аеропорти країн з більш придатними для нього умовами, зокрема: Італії, Португалії, Швеції та Угорщини.
