Зимовий розклад польотів Ryanair через Катовіце на 2025-2026 роки включає 15 маршрутів.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту польського Катовіце, звідки українцям доволі зручно літати за кордон.

Як ідеться на сайті авіакомпанії, новий зимовий розклад польотів Ryanair через Катовіце на 2025-2026 роки охоплює 15 цікавих маршрутів, включно з трьома новими напрямками:

Будапешт (Угорщина);

Брюссель (Бельгія);

Трапані (Італія).

Також лоукостер додасть додаткові рейси в такі популярні сонячні міста:

Аліканте (Іспанія);

Афіни (Греція);

Катанія (Італія).

Як заявляють в авіакомпанії, цієї зими в Катовіце базуватимуться три літаки Ryanair, що зміцнить позиції аеропорту як одного з ключових хабів мережі авіакомпанії у Польщі.

"Цього року авіакомпанія Ryanair значно збільшила кількість регулярних рейсів з аеропорту Катовіце. За перші три квартали 2025 року вона обслужила в нашому аеропорту на 14% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року. Почасти завдяки активності цього перевізника, цього року, вперше в історії аеропорту, ми перевищимо рубіж у 7 мільйонів пасажирів", – заявив голова правління Асоціації авіації Верхньої Сілезії (аеропорт Катовіце) Артур Томашик.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ryanair оголосив про масштабне скорочення польотної програми з Іспанії та Німеччини. В обох випадках бюджетний авіаперевізник звинуватив місцеву владу в завищених аеропортових зборах.

На тлі цього лоукостер також почав збільшувати кількість рейсів через аеропорти країн з більш придатними для нього умовами, зокрема: Італії, Португалії, Швеції та Угорщини.

