Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 22 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,72/41,75 грн/дол., а євро - 48,41/48,42 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 21 жовтня подешевшав на 2 копійки і складав 41,93 гривні за долар, а курс євро знизився на 13 копійок і складав 49,02 гривні за євро. Водночас продати американську валюту можна було за курсом 41,33 гривні, а євро - за курсом 48,02 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України знизився на 2 копійки і складає 41,93 гривні за долар, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар. При цьому курс євро до гривні залишився на попередньому рівні і складав 49,20 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,40 гривні за євро.

