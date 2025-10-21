Науковці створили очний імплант з ШІ, який дозволяє читати сліпим

Новий пристрій відновлює центральний зір у пацієнтів, осліплих через географічну атрофію.

Європейські вчені розробили очний імплант з елементами штучного інтелекту під назвою PRIMA. Він може допомогти людям, які втратили зір, знову навчитися читати. Пристрій відновлює центральний зір у пацієнтів, хворих на географічну атрофію (прогресуюче захворювання очей, яке в першу чергу вражає сітківку).

Як пише Interesting Engineering, клінічне дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) та лікарні Мурфілдс показало, що за допомогою пристрою 84% учасників експерименту почали розпізнавати літери, цифри та слова.

"Імплант випробовували на пацієнтах, які осліпли через географічну атрофію, спричинену сухою віковою макулодистрофією (AMD) - хворобою, що наразі вважається невиліковною. Після встановлення імпланта учасники могли читати в середньому п’ять рядків на стандартній таблиці для перевірки зору, тоді як до операції більшість із них взагалі не могли її розрізнити", - йдеться у публікації.

Зазначається, що у випробуванні взяли участь 38 пацієнтів із 17 лікарень у п’яти країнах, у тому числі з британської лікарні Мурфілдс. У всіх хвориї був втрачений центральний зір в одному оці внаслідок сухої AMD, яка поступово руйнує світлочутливі клітини.

За оцінками, на цю форму захворювання страждають понад п’ять мільйонів людей у світі. А імплант PRIMA став першим у світі пристроєм, що допомогі відновити здатність читати через повністю незряче око.

"В історії штучного зору це - початок нової епохи", - зазначив доцент Інституту офтальмології UCL та головний консультант лікарні Мурфілдс Махі Мукит.

Він наголошує, що повернення здатності читати дуже позитивно вплинуло на настрій, впевненість і самостійність пацієнтів.

"Операція з імплантації чипа PRIMA може безпечно проводитися будь-яким підготовленим хірургом за менш ніж дві години — і це відкриває шлях до доступності нового лікування для всіх пацієнтів із географічною атрофією", — пояснив Мукит.

