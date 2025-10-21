Бережна заявила, що підтримує ініціативу заміни копійки на "шаг".

Верховна Рада України проголосувала за рішення про призначення Тетяни Бережної на посаду віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - Міністра культури України. Як повідомляє кореспондент УНІАН, кандидатуру Бережної підтримало 266 народних депутатів України.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, представляючи її кандидатуру на засіданні парламенту зазначила, що у часи війни культура не може бути другорядним питанням, бо це частина нашої національної стійкості, ідентичності, голосу України в світі.

За її словами, Бережна має великий досвід роботи в уряді, міжнародних проектах і в культурній дипломатії.

При цьому нагадала, що на посаді заступника міністра економіки вона впровадила "масштабні програми у сфері підтримки українського виробника, зайнятості, освіти, розвитку людського капіталу в Україні".

Бережна, відповідаючи на запитання голови ВР Руслана Стефанчука з приводу, зокрема, можливого перейменування назви розмінної монети "копійка" на "шаг", сказала, що підтримує таку ініціативу. Вона наголосила:

"Стосовно розмінної монети, я підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів і ми розуміємо від якого слова походить слово копійка. І тут абсолютно підтримую шаг як українізацію, деколонізацію, дерадянізацію, деімпералізацію".

При цьому Стефанчук додав, що прийшов час зробити таким чином "шах і мат російській імперії".

Бережна виступаючи в парламенті, сказала, що "культура - це фундамент нашої держави", бо вона пояснює "хто ми є, чому ми є і навіщо". За її словами, культуру часто недооцінюють, зводячи її лише до мистецтва чи розваг.

"Насправді потенціал культури набагато ширший. Вона може і повинна бути важливим інструментом державної політики, як економічної так і зовнішньої", - наголосила вона.

Тетяна Бережна - що про неї відомо

Як відомо, Тетяна Бережна народилася в 1989 роців в місті Рогатин Івано-Франківськкої області. У 2022-2025 роках була заступником Міністра економіки України. А пізніше заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України, а з липня 2025 року т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Миколу Точицького було звільнено з посади міністра культури та стратегічних комунікацій 16 липня 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2025 року у парламенті зареєстрували законопроєкт про перейменування назви розмінної монети "копійка" на "шаг". Його ініціатором стали голова парламенту Руслан Стефанчук та його заступники.

Зазначалося, що зміна назви розмінної монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтовану та питомо українську назву "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

