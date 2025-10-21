Під час повітряних атак на російські військові об'єкти Україна почала запускати дрони без вибухівки, які виснажують ППО та прокладають шлях атакувальним дронам.

Наразі Росія та Україна активно використовують безпілотники для ударів по інфраструктурі супротивника. Росія запускає "Шахеди" по енергетичному обладнанню, а Україна спрямовує безпілотники по НПЗ для загострення паливної кризи. Також Україна та Росія використовують дрони-приманки, щоб виснажити протиповітряну оборону супротивника, пише Forbes.

У статті наводиться інформація з російського військового блогу про те, що Україна все частіше запускає обманні дрони, за типом російських приманок "Гербера".

Також автори нагадали, що концепцію приманок вперше розробили під час Холодної війни. Тоді стратегічний бомбардувальник B-52, який міг виконувати місії в глибині території противника, літали у супроводі реактивних безпілотників-приманкок під назвою ADM-20 Quail. Ці приманки допомагали сховати справжні цілі на радарах. Водночас бомбардувальник B-52 ніколи не використовувався в бою і був виведений з експлуатації в 1978 році.

Однак, як пишуть автори, у якийсь момент планувальники зрозуміли, що приманка також може нести боєголовку. Це призвело до створення програми Subsonic Cruise Armed Decoy (SCAD), яка пізніше перетворилася на крилату ракету Tomahawk.

"Військово-повітряні сили зараз мають більш досконалі дрони-приманки, включаючи ADM-160 MALD з можливостями електронного глушіння та засобів обману, вартістю близько 400 тис. доларів. Кілька таких дронів було поставлено Україні для захисту літаків", - йдеться у статті.

Російські приманки

Також журналісти пишуть, що Росія активно використовує приманки, які прикривають "Шахеди". За наведеними у статті даними аналітичного центру ISIS, близько половини повітряних цілей, що використовуються під час атак, є дешевими, і в основному беззбройними, приманками.

Автори вказують, що "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів, а приманка "Гербера" - близько 10 тисяч доларів. Зараз вона використовується у великих кількостях. При цьому "Гербера" має такий самий розмір, як "Шахед", і виглядає схоже на радарі, але важить вдесятеро менше і має набагато меншу дальність польоту. Деякі з них оснащені обладнанням для електронної війни, щоб виявляти місця розташування радарів протиповітряної оборони. А минулого місяця, йдеться у статті, 19 неозброєних "Гербер" пролетіли над Польщею, щоб "перевірити оборону".

"Деякі "Гербери" оснащені невеликими боєголовками, які призначені для тактичних ударів або для створення небезпеки для українських екіпажів, які прибирають після атак дронів. "Озброєні приманки" все ще дуже актуальні, і жоден дрон не може вважатися нешкідливим", - додали автори.

Також росіяни використовують приманки "Пародії". Це ще простіший і менші за розміром дрони.

"Однак він оснащений радіолокаційним відбивачем, який називається лінзою Люнебурга (металева сфера, покрита металом, яка виглядає як блискуча куля), щоб на радарі він здавався більшим. Дрон виготовлений з фанери і використовує переважно китайську та західну електроніку. Дальність польоту невідома, але, як вважається, становить сотні кілометрів", - пишуть журналісти.

Вони додали, що приманки мають велике значення, оскільки, захист України від "Шахедів" забезпечується, переважно, засобами радіоелектронної боротьби та мобільними групами оборони, озброєних кулеметами та автоматичною зброєю, також у захисті Україна покладається на ракети.

У ЗМІ публікувалися відео, що показують, як російські безпілотники збиваються літаками F-16, що стріляють ракетами "повітря-повітря" Sidewinder, та літаками МіГ-29, що стріляють ракетами Р-73. Ці ракети є дуже ефективними, але їх кількість обмежена. За даними авторів статті, кожна ракета Sidewinder AIM-9X коштує 447 тисяч доларів, а щороку виробляється лише кілька сотень таких ракет, їх не можна витрачати на дешеві приманки.

Дрони-прианки України

За даними Forbes, Україні знадобилося більше часу, щоб розгорнути кампанію ударів дронами, але зараз вона набирає обертів. Цього року, за публічними даними, планується випустити 30 тисяч дронів дальньої дії. Вони, пише видання, будуть доповнені невідомою кількістю приманок, які можуть виснажити або відволікти оборону і дати нападникам більше шансів прорватися.

Автори приводять фото з російського військового блогу, який вперше показав український дрон-приманку. Його, судячи з інформації, використовували в атаці на нафтовий об'єкт в тимчасово окупованому Росією Криму. З фото неможливо зрозуміти розмір, але автори припустили, що дрон-приманка, ймовірно, менший, ніж атакувальні дрони, але має внутрішній радіолокаційний відбивач.

Видання нагадало, що у 2024 з’явилося повідомлення про те, що українська компанія Slobidka Aerocompany розробила недорогу приманку з корпусом, виготовленим з пластикових труб і дерев'яного каркаса, обгорнутим металевою фольгою для збільшення її радіолокаційної помітності. Показана модель виглядає ідентичною за конструкцією, пишуть автори, аж до "однакових ковпачків на обох кінцях трубчастого корпусу".

"Українські удари дронів ретельно плануються зі складними траєкторіями польоту, щоб знайти шлях через оборону. Приманки діють як розвідники, щоб перевірити безпеку маршруту, а ескадрильї-привиди відволікають увагу ППО, поки справжній удар наноситься в іншому місці", - додали автори матеріалу.

Як і у випадку з ударними дронами, виробництво українських приманок, ймовірно, зайняло деякий час, припустили журналісти. Але тепер вони, ймовірно, будуть швидко розвиватися. Можливо, вони виконують функції електронної розвідки, ретрансляторів зв'язку та будуть мати озброєні версії.

Водночас Україна має ефективні зенітні артилерійські підрозділи та все більше перехоплюючих дронів для боротьби з "Шахедами", а Росія не має ні того, ні іншого:

"Недавні відео показують, як українські дрони влітають у нафтопереробні заводи, де кілька кулеметів стріляють у повітря. Це означає, що Росія покладається на запаси ракет "земля-повітря", які будуть вичерпуватися все швидше, оскільки все більше приманок заповнюють небо. Деякі російські джерела припускають, що ракети вже закінчуються, і на шість пускових установок залишилося лише дві ракети".

Видання підсумовує, що українські дрони Fire Point FP-1 і "Лютий" завдадуть шкоди росіянам. А недорогі приманки забезпечать проходження більшої їх кількості.

