Більшу частину збільшених видатків покриють доходи від заморожених активів РФ.

Верховна Рада ухвалила закон про збільшення цьогорічних видатків державного бюджету на безпеку і оборону на 324,7 мільярда гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 297 народних депутатів.

Також 293 народних обранці підтримали доручення голові парламенту невідкладно підписати ухвалений законопроєкт та направити його на підпис президенту.

Як повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, з цих коштів передбачено:

210,9 млрд грн – для ЗСУ;

99,1 млрд – на виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;

8,1 млрд грн - Національній гвардії;

4,3 млрд грн - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;

1,3 млрд грн - для СБУ;

918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту;

83 млн грн - Державній прикордонній службі;

28,8 млн грн - для ГУР МО;

8 млн грн - для Служби зовнішньої розвідки.

Покрити цю суму планується з кількох джерел. Зокрема, 294,3 млрд грн складе міжнародна допомога – це 6 млрд євро, які надійдуть в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС ERA loans. Погашення та обслуговування здійснюватиметься за рахунок надходжень, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

На 10,4 млрд грн передбачається скорочення невійськових витрат, з яких найбільш суттєвими стала очікувана економія від обслуговування державного боргу (6,45 млрд грн) та економія на гарантійних зобов’язаннях держави (3 млрд грн), які в цьому році не має потреби виплачувати, а також майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

На 20 млрд грн, за словами Підласи, очікується збільшення надходжень від ПДФО і військового збору від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізичних осіб).

Збільшення видатків бюджету – останні новини

У липні 2025 року Рада вже збільшувала видатки бюджету на військові потреби на 412 млрд грн. Основними факторами, що вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету, стали перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів.

У серпні Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, збільшивши видатки на 40 мільярдів гривень. Прийнятий закон стосувався переважно невійськових видатків.

