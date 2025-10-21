Серед ягід найбільше здорожчали малина та лохина – на 400 гривень за кілограм.

На початку тижня ціни на овочі на ринку змінювалися різноспрямовано, в той час як частина фруктів та ягід здорожчала. Про це свідчать дані сайту "Столичного ринка".

Ціни на три види капусти одночасно знизилися: на білокачанну – з 11 грн/кг до 10 грн/кг, на цвітну – з 33 грн/кг до 30 грн/кг та на синю – з 25 грн/кг до 20 грн/кг.

Також на одну гривню здешевшали буряк - до 9 грн/кг, і ріпчаста цибуля - до 8 грн/кг. Перець Білозірка втратив п’ять гривень від своєї вартості - нова ціна складає 35 грн/кг.

Відео дня

Ціна кілограма картоплі вже тиждень не змінювалася і становить 12 грн/кг.

Помідори та огірки продовжили дорожчати. Червоні томати виросли в ціні на три гривні - до 38 грн/кг. Їхні рожеві колеги здорожчали більш суттєво – на 15 гривень – до 90 грн/кг. Нова ціна на одеські огірки після зростання на 5 гривень та зупинилася на позначці 105 грн/кг.

Кабачки та баклажани теж коштують дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Кабачками торгують по 60 гривень за кілограм, а попередня ціна становила 47 гривень. Ціна "синеньких" теж досягла 60 гривень за кіло, але здорожчали вони сильніше – на 17 гривень.

У сегменті фруктів продовжила дорожчати слива – з 30 грн/кг до 35 грн/кг. А от апельсини подешевали на 10 гривень - до 65 гривень за кілограм.

Найбільше здорожчали з минулої п’ятниці ягоди. Так, ціна полуниці зросла на 250 гривень - до 450 грн/кг. Вартість лохини зросла рівно вдвічі – з 400 до 800 гривень за кіло. Теж на 400 гривень подорожчав кілограм малини. Але у відсотковому відношенні це найбільший приріст ціни серед усіх позицій на ринку – з 250 грн/кг до 650 грн/кг (+164%).

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Огірки в Україні дорожчають вже п'ятий тиждень поспіль. Зараз ціна на них в середньому на 15% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Грунтових огірків вітчизняного виробництва в продажу майже немає, а пропозиція тепличних овочів не справляється з великим попитом.

Сезонний фактор відіграє суттєву роль і в виробництві м’ясної продукції, зокрема свинини. Утримувати тварин в холодний період року коштує дорожче, при цьому за місяць до різдвяних свят відбувається традиційне зростання попиту на свинину, що стимулює здорожчання м’яса.

Вас також можуть зацікавити новини: