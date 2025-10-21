Запустити поїзди з Варшави до аеропорту "Модлін" планують у 2029 році.

Другий аеропорт Варшави "Модлін" офіційно вирішили з'єднати з польською столицею прямим поїздом. Для цього від аеродрому побудують нову залізничну лінію.

Як пише Warszawa Radio ESKA, голова Мазовецького воєводства Маріуш Франковський уже схвалив рішення про будівництво залізничної лінії до аеропорту "Варшава-Модлін".

Будівельні роботи планують розпочати 2027 року і завершити через два роки. Це означає, що перші пасажири зможуть скористатися новою лінією вже у 2029 році.

Повідомляється, що новий маршрут протяжністю близько 5,5 кілометрів матиме дві колії, водночас нинішню залізничну станцію "Модлін" буде розширено завдяки додатковій платформі та колії. Крім того, буде побудовано наземну залізничну станцію в аеропорту і вантажну станцію.

Також у рамках проєкту буде реконструйовано прилеглі дороги. Зокрема, планується будівництво трьох віадуків: уздовж національної дороги № 62 над новою залізничною лінією, уздовж окружної дороги № 2413W і вздовж дороги до аеропорту.

Як туристи зараз добираються в аеропорт Модлін

Як раніше писав УНІАН, наразі польську столицю обслуговують два міжнародні аеропорти – Шопена і Модлін, і туристам важливо їх не плутати.

Річ у тім, що до основного аеропорту імені Шопена з центру Варшави на регулярній основі курсують прямі поїзди. А ось до Модліна мандрівникам доводиться добиратися з пересадками – спочатку поїздом, а потім автобусом. Загалом на таку дорогу йде близько години.

