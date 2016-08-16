Китай запустив перший у світі супутник квантового зв'язку

Перший у світі експериментальний супутник квантового зв'язку для побудови системи зв'язку, яку неможливо буде зламати, запустили в Китаї. Про це пише Російська служба ВВС.

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Пуск був здійснений о 01:40 у вівторок за місцевим часом за допомогою ракети-носія Чанчжен-2D з космодрому Цзюцюань в пустелі Гобі.

Супутник квантового зв'язку отримав ім'я давньокитайського філософа Мо-цзи. Місія "Квантові експерименти в космічному масштабі" (QUESS) розрахована на два роки.

"В ході дворічної місії супутник повинен встановити "захищену від злому" систему квантової комунікації, передаючи піддаються перехоплення ключі з космосу на землю", - йдеться в повідомленні державного китайського інформагентства Сіньхуа.

Як пояснює видання, дані, що передаються із супутника, будуть міститися в серіях фотонів, які неможливо перехопити або скопіювати. Будь-яка спроба перехоплення призведе до їх саморуйнування.

Новий супутник, серед іншого, буде посилати захищені повідомлення між столицею Китаю Пекіном і Урумчі - столиця провінції Синьцзян, де часто відбуваються заворушення.