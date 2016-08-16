Хакер оприлюднив нові документи Демократичної партії США

В мережі опублікована нова порція документів Демократичної партії США. Хакер під ніком Guccifer 2.0 зламав дані комітету з виборів до конгресу Демократичної партії. Про це з посиланням на Politico пише "РБК".

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За інформацією видання, в документах містяться доповіді, записки, досьє під час передвиборної кампанії в штаті Флорида. Вони включають у себе інформацію щодо передвиборної гонки в 7,10,13,18 і 26 округах штату.

"Ви можете поглянути на тих, кого ви збираєтеся обирати. Може здатися, що вибори в Конгрес перетворюються на фарс", — заявив хакер.

У документах викладена стратегія перемоги на виборах. Наприклад, даються поради, як привернути електорат. У 10 окрузі, зокрема, зазначається, що потрібно заручитися голосами чорношкірого населення в районі Орландо і отримати безліч» голосів підтримки латиноамериканських жінок.

Раніше Guccifer 2.0 взяв відповідальність за злом серверів Національного комітету демпартії. Він свідчив про змову в керівництві Демпартії з метою перешкодити виборчій кампанії екс-кандидата в президенти США Берні Сандерса на користь просування Хілларі Клінтон.

Компанія CrowdStrike, яка розслідувала обидва інциденти, заявила, що і в тому, і в іншому випадку хакери можуть бути пов'язані з Росією. Такі ж заяви пізніше зробили і в самому комітеті, і в ФБР.

Чоловік, який стверджує, що саме він і є Guccifer 2.0, заявляє, що він громадянин Румунії і ніяк не пов'язаний з Росією. Однак, судячи з інтерв'ю, які давав Guccifer 2.0 журналістам, румунською мовою він володіє не дуже добре.

Лінгвістичний аналіз його відповідей дає підстави припускати, що у використовуваних ним мовних конструкціях відчувається більш сильний вплив російської мови, ніж румунського (який, як і італійський з французьким, походить від латині).