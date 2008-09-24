Повторний запуск коллайдера відклали до весни

Великий адронний коллайдер, робота якого була зупинена у зв`язку з технічним збоєм, буде знов запущений не раніше весни 2009 року. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на РІА Новости. Раніше передбачалося, що роботу ВАК буде відновлено до кінця осені 2008 року.

Як уточнив прес-секретар Європейського центру ядерних досліджень (CERN) Джеймс Джілліс (James Gillies), ремонт коллайдера планується закінчити протягом найближчих двох місяців. Проте повторний запуск ВАК буде здійснений не раніше весни 2009 року. Точна дата відновлення роботи коллайдера поки не оголошується.

Разом з тим Джілліс повідомив, що ремонтні роботи ніяк не вплинуть на проведення церемонії відкриття ВАК, запланованої на 21 жовтня.

Великий адронний коллайдер був запущений 10 вересня 2008 року. Проте незабаром роботу ВАК було зупинено через проблеми з електропостачанням. 19 вересня було оголошено про відновлення роботи коллайдера, але вже наступного дня на ВАК стався серйозний технічний збій - в тунель прискорювача було викинуто близько тонни рідкого гелію. За попередніми даними, причиною аварії став пошкоджений електричний контакт між двома магнітами.