Вчені визнали цитрусові ефективним засобом від ожиріння

Це з'ясували вчені з Університету Сан-Паулу, які представили результати своєї роботи на щорічній конференції Американського хімічного товариства, передає Lenta.ru. Дослідники провели експеримент з 50 мишами, частина яких вживала їжу, багату флавоноїдами, знайденими в апельсинах, лаймах і лимонах. Зокрема, біологів цікавила дія таких сполук, як гесперидин, ериоцитрин і ериодиктиол. Тварини були розбиті на кілька груп. У першій гризуни харчувалися за стандартною дієтою, у другій - дієтою з великим вмістом жирів, а в третій - багатою жирами і одним з трьох флавоноїдів.

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Встановлено, що проста жирна їжа сприяла збільшенню концентрації в крові тіобарбітурової кислоти (ТБК) - маркера клітинного пошкодження. Однак гесперидин, ериоцитрин і ериодиктиол знижували рівень ТБК на 50%, 57% і 64%, відповідно. У гризунів, які отримували ериоцитрин і ериодиктиол, також зменшувалась кількість накопиченого жиру.