Нобелівську премію в галузі хімії віддали американцям

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2008 рік стали американські вчені Осаму СІМОМУРА, Мартін ЧАЛФІ і Роджер ТСІЄН, які відкрили так званий зелений флуоресцентний білок.

Вперше цю речовину було виявлено в тканинах медузи. Зараз вона широко використовується в біохімії і молекулярній біології - для спостереження за процесами, що відбуваються в клітинах, зокрема, за розвитком ракових клітин, повідомляє радіо «Свобода».