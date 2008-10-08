Нобелівську премію в галузі хімії віддали американцям
16:38, 08 жовтня 2008Наука та IT
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Білок виявили в тканинах медузи
Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2008 рік стали американські вчені Осаму СІМОМУРА, Мартін ЧАЛФІ і Роджер ТСІЄН, які відкрили так званий зелений флуоресцентний білок.
Вперше цю речовину було виявлено в тканинах медузи. Зараз вона широко використовується в біохімії і молекулярній біології - для спостереження за процесами, що відбуваються в клітинах, зокрема, за розвитком ракових клітин, повідомляє радіо «Свобода».
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