"Ми повинні бути в онлайні": у ЄС обіцяють до 2020 року безкоштовний Wi-Fi у кожному місті

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у щорічному виступі в Європарламенті.

"Ми повинні бути в онлайні. Нашій економіці це потрібно. Людям це потрібно", - заявив Юнкер.

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Крім того, за словами голови Єврокомісії, до 2025 року в Європі повиннен бути доступний мобільний зв'язок п'ятого покоління (5G).

Як повідомлялося, німецький уряд внесе поправки в законодавство, які дозволять відкрити безкоштовні точки доступу до інтернету через Wi-Fi в публічних місцях.