"Ми повинні бути в онлайні": у ЄС обіцяють до 2020 року безкоштовний Wi-Fi у кожному місті
15:38, 14 вересня 2016Наука та IT
680 0
У центральній частині кожного міста в країнах Європейського Союзу до 2020 року буде працювати безкоштовний бездротовий інтернет.
REUTERS
Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у щорічному виступі в Європарламенті.
"Ми повинні бути в онлайні. Нашій економіці це потрібно. Людям це потрібно", - заявив Юнкер.
Читайте такожЄврокомісія створить робочу групу для переговорів про Brexit
Крім того, за словами голови Єврокомісії, до 2025 року в Європі повиннен бути доступний мобільний зв'язок п'ятого покоління (5G).
Як повідомлялося, німецький уряд внесе поправки в законодавство, які дозволять відкрити безкоштовні точки доступу до інтернету через Wi-Fi в публічних місцях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter