Фіцо погрожує заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії

Фіцо розкритикував Єврокомісію та Володимира Зеленського за припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він може заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії, якщо Європейський Союз не змусить Україну відновити постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба". Про це пише Ta3.

Зазначається, що Фіцо розкритикував Єврокомісію та президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

"Після зупинки транзиту газу це вже другий відкрито ворожий і економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. Європейська комісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось вжити", - сказав прем'єр Словаччини.

Також Фіцо звинуватив Єврокомісію в "подвійних стандартах" через те, що вона нібито ставить інтереси України вище за інтереси країн ЄС. За його словами, нещодавно уряд Словаччини отримав лист із погрозами за заходи щодо захисту внутрішнього паливного ринку. Він додав, що в цей же час Україні надійшли "листи, сповнені любові та розуміння".

"Якщо Європейська комісія має намір продовжувати діяти таким чином і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, вона повинна забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти РФ або про нашу допомогу в якнайшвидшому вступі України до ЄС", - підкреслив Фіцо.

Словаччина може заблокувати кредит ЄС на 90 млрд євро для України

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може приєднатися до блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро для України. За його словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чинить правильно, блокуючи прийняття кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

Фіцо підкреслив, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли його країна також заблокує кредит ЄС для України, але не уточнив, за яких обставин це може статися.

