Іран розпочав нову кампанію: добровольців готують до наземної операції США, - WSJ

У країні масово збирають людей через загрозу іноземного вторгнення та активність силовиків у містах.

В Ірані офіційно оголосили про старт масштабної кампанії з набору добровольців, готових до збройного протистояння з американськими військами. Як повідомляє The Wall Street Journal, відповідні заклики вже почали отримувати абоненти мобільного зв’язку по всій країні.

Влада Ісламської Республіки пояснює такий крок ризиком початку наземної операції з боку США. У текстовому повідомленні, яке розсилають громадянам, прямо вказано на загрозу цілісності держави.

"Одночасно з погрозами американо-сіоністського ворога щодо островів та кордонів Ірану було розпочато національну кампанію "Джанфада", щоб заявити про готовність захищати територію країни", – йдеться у тексті розсилки.

Ситуація всередині країни залишається напруженою, про що свідчать повідомлення з місць. Зокрема, жителі центральних регіонів помітили посилення заходів безпеки.

Один із мешканців Ісфагана розповів, що в суботу силовики в балаклавах встановили контрольно-пропускні пункти в місті та сусідніх населених пунктах.

На думку спостерігачів, такі дії можуть бути реакцією на повідомлення про можливу підготовку США до рішучих дій проти Ірану. Наразі офіційний Тегеран намагається максимально мобілізувати населення для кампанії "Джанфада" або "Жертвування життям".

Ескалація конфлікту та ядерні ризики

Раніше УНІАН писав, що в іранська сторона здійснила ракетно‑дронову атаку по авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії, внаслідок якої був знищений рідкісний американський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Boeing E‑3 Sentry AWACS, один із всього 16 таких у складі ВПС США, вартістю близько пів мільярда доларів.

Додамо, що в країні може пожвавитися розробка ядерної зброї після ліквідації верховного аятоли, оскільки саме він роками утримував країну від останнього кроку в створенні реальної бомби, видавши заборону на її створення.

Тепер експерти CNN відзначають, що смерть Хаменеї відкриває шлях для більш радикальних фракцій режиму й частини еліти переглянути цю доктрину, а публічні дискусії в Ірані вже спрямовані у цьому напрямку. За інформацією, Іран має понад 400 кг високозбагаченого урану, якого достатньо для виготовлення кількох ядерних пристроїв.

