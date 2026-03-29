США зробили Росії 'цікаву пропозицію' щодо України, – помічник Путіна

У Кремлі не розуміють, чому США не можуть просто змусити Україну капітулювати.

Росія отримала від США низку "цікавих" пропозицій щодо питання мирного врегулювання з Україною, однак поки що ці пропозиції не реалізуються. Про це в інтерв’ю російським ЗМІ заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Так, російський журналіст поцікавився, чому США "не вимагають від Києва" виконати те, про що Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися за спиною України під час серпневої зустрічі в Анкориджі.

"Знаєте, я, можливо, відкрию секрет, але саме це ми закликаємо зробити наших американських колег. Це те, що зараз необхідно. Мені здається, що американці цілком могли б реально натиснути і вплинути на Київ", – відповів Ушаков.

Помічник Путіна зазначив, що все ж американці "підключилися" до врегулювання війни і "висловили низку досить цікавих, корисних міркувань і пропозицій".

"Але поки що вони не реалізуються", – поскаржився помічник російського диктатора.

Як це зазвичай буває з російськими чиновниками, Ушаков не прогавив нагоди продемонструвати розвинені навички подвійного мислення. Коментуючи ситуацію навколо Ірану, він зазначив, що "далі продовжувати бомбити" Іран – "це просто жах". Той факт, що РФ точно так само намагається чинити з Україною, Ушакова не збентежив.

Як писав УНІАН, днями між президентом України Володимиром Зеленським і держсекретарем США Марко Рубіо спалахнула заочна суперечка з приводу переговорного процесу.

В одному зі своїх інтерв’ю Зеленський розповів, що США вимагають від України віддати Донбас агресору як умову для надання гарантій безпеки.

Рубіо в спілкуванні з пресою назвав слова Зеленського "брехнею" і публічно заявив, що гарантії не прив’язані до конкретних умов миру, але будуть надані лише після війни.

Тоді вже Зеленський відреагував на заяву Рубіо, сказавши, що той показав лише невелику частину "айсберга", який ховається під водою.

