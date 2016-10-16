NASA повідомило, коли запустить ракету з українським двигуном

Про це повідомили у прес-службі NASA.

Запуск планується о 20:03 неділі за Вашингтоном (о 03:03 понеділка за Києвом - Ред.) із п'ятихвилинним "вікном".

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Старт заплановано з Центру космічних польотів на острові Уоллопс, штат Вірджинія.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2016 року у 04:43 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу "Вега" з українським двигуном.