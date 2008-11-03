Президент «Одноклассники.ru» каже, що не наживатиметься на платній реєстрації

Президент компанії «Одноклассники.ru» Микита Шерман запевняє, що запровадження платної реєстрації користувачів цього ресурсу не має на меті отримання прибутку, а спрямоване лише на боротьбу із спамом. Про це йдеться у відкритому зверненні пана Шермана на сайті roem.ru.

Приводом для звернення пана Шермана стала публікація російського інтернет-публіциста Алекса Екслера, який піддав критиці рішення керівництва найбільшої російської соціальної мережі.

«За останні дні в системі в певні моменти були спроби реєстрації десятків ботів на секунду. Сотні тисяч ботів за велінням своїх творців у пікові години могли почати одночасно голосувати за мільйони фотографій та ходити мільйонами анкет… На превеликий жаль, боротьба з автоматичними реєстраціями не лише в Росії, але й в усьому світі перебуває на такому рівні, коли будь-яких захист ламається за пару днів після його встановлення. Ми випробували все», - пояснює Микита Шерман. За його словами, за добу, що минула з моменту впровадження платної реєстрації, кількість спаму вдалося зменшити до сотих часток відсотка.

«Виручених від реєстрації грошей не вистачить навіть на оплату хостингу для такого сайту», - стверджує Шерман, наголошуючи, що платня за реєстрацію (еквівалент 6-7 українських гривень) допоможе зробити ресурс стабільнішим.

Телекритика