Президент «Одноклассники.ru» каже, що не наживатиметься на платній реєстрації
Борються зі спамом
Президент компанії «Одноклассники.ru» Микита Шерман запевняє, що запровадження платної реєстрації користувачів цього ресурсу не має на меті отримання прибутку, а спрямоване лише на боротьбу із спамом. Про це йдеться у відкритому зверненні пана Шермана на сайті roem.ru.
Приводом для звернення пана Шермана стала публікація російського інтернет-публіциста Алекса Екслера, який піддав критиці рішення керівництва найбільшої російської соціальної мережі.
«За останні дні в системі в певні моменти були спроби реєстрації десятків ботів на секунду. Сотні тисяч ботів за велінням своїх творців у пікові години могли почати одночасно голосувати за мільйони фотографій та ходити мільйонами анкет… На превеликий жаль, боротьба з автоматичними реєстраціями не лише в Росії, але й в усьому світі перебуває на такому рівні, коли будь-яких захист ламається за пару днів після його встановлення. Ми випробували все», - пояснює Микита Шерман. За його словами, за добу, що минула з моменту впровадження платної реєстрації, кількість спаму вдалося зменшити до сотих часток відсотка.
«Виручених від реєстрації грошей не вистачить навіть на оплату хостингу для такого сайту», - стверджує Шерман, наголошуючи, що платня за реєстрацію (еквівалент 6-7 українських гривень) допоможе зробити ресурс стабільнішим.