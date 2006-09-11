Шаттл Atlantis пристикувався до Міжнародної космічної станції

Американський космічний корабель Atlantis, що стартував з космодрому на мисі Канаверал 9 вересня 2006 р., сьогодні пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

Як передає РБК, спочатку шаттл наблизився до МКС на відстань 180 м, потім здійснив переворот, підійшовши до станції впритул, і після цього відбулася стиковка, повідомляє NASA.

До складу екіпажа корабля входять шість чоловік: командир корабля Брент ДЖЕТТ, пілот Кристофер ФЕРГЮСОН і фахівці Хейдемарі СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР, Джозеф ТЕННЕР, Стівен МАКЛІН і Деніел БЕРБАНК. Мета нинішньої космічної експедиції - відновлення будівництва МКС, яке було перерване після катастрофи шаттла Columbia в 2003 році. Зокрема, Atlantis доставив на орбіту новий комплект могутніх сонячних батарей. Після їх повної установки МКС зможе виробляти в два рази більше електрики з енергії Сонця.

Минулого дня за допомогою спеціальної "руки-робота" астронавти обстежували поверхню космічного корабля Atlantis на предмет можливих пошкоджень. Поки що Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) не повідомляло про які-небудь серйозні проблеми. Сьогодні під час маневру перевороту перед стиковкою були зроблені фотографії днища корабля.