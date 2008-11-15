7 астронавтів вирушили в космос на борту шаттла

У ніч на суботу з мису Канаверал стартував шатл "Індевор", на борту якого сім американських астронавтів: командир корабля Кріс Фергюсон, пілот Ерік Бо, фахівці Дональд Петтіт, Хайдемарі Стефанішин-Пайпер, Шейн Кімбро, Стів Боуен, Сандра Магнус, передає телеканал CNN.

Астронавти мають прибути на МКС 17 листопада. Вони доставлять на станцію наукове устаткування, нові тренажери, холодильник, печі для розігрівання їжі, систему очищення води, новий туалет, кухню і спальні речі. Протягом цієї місії буде розширена житлова зона МКС, щоб місткість станції досягла шістьох осіб.

Учасники експедиції також зроблять чотири виходи у відкритий космос, щоб відремонтувати механізм, який відповідає за орієнтацію сонячних панелей за сонцем.