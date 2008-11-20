Випущено персональний суперкомп'ютер

Компанія Nvidia представила персональний суперкомп`ютер, збудований на базі обчислювальних систем Nvidia Tesla. Зовні він нічим не відрізняється від звичайного системного блоку. Про це повідомляється в прес-релізі Nvidia.

Продуктивність персонального суперкомп`ютера становить трохи менше чотирьох терафлопс (трильйон операцій за секунду). В його основі покладені чотири системи Tesla C1060. Кожна з них включає один графічний і 240 потокових процесорів.

Складанням і продажем персональних суперкомп`ютерів на базі Nvidia Tesla займаються кілька американських, європейських і японських компаній. Серед них Dell, AMAX, Asus, Lenovo. Коштує персональний суперкомп`ютер 9995 доларів.

Раніше бюджетний варіант суперкомп`ютера був анонсований компаніями Microsoft і Cray. Він називається Cray CX1 і за бажанням покупця може бути оснащений Nvidia Tesla. Вартість Cray CX1 становить від 25 до 60 тисяч доларів.

Обчислювальні системи Tesla були анонсовані Nvidia у середині минулого року. Вони призначені для підвищення продуктивності комп`ютера і виконання складних обчислень без участі центрального процесора.

Лента.ру