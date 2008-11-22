Американським військовим заборонили користуватися флешками і DVD

Американським військовим заборонили користуватися зовнішніми носіями інформації, наприклад, флешками і DVD, при роботі з ПК, повідомляє FoxNews. Причина заборони - кібератаки на комп`ютери Пентагона.

Відомо, що нині у військовій комп`ютерній мережі виявлений вірус. Його походження і спосіб проникнення в мережу військові не повідомляють. Вони лише наголошують, що роблять все для його швидкої ліквідації.

Американські військові комп`ютери є частиною глобальної інформаційної мережі (GIG), що включає 17 мільйонів машин. За словами військових, щодня спостерігається безліч спроб проникнути в GIG. Скільки з них закінчуються успіхом, не повідомляється.

Лента.ру