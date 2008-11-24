Вартість СМС в роумінгу в Євросоюзі може знизитися до 11 центів

Вартість СМС в роумінгу в Європейському Союзі може знизитися до 11 центів без ПДВ.

Як повідомляє сьогодні агентство AFP, відповідне рішення планують ухвалити міністри з питань телекомунікацій країн-членів ЄС на своєму засіданні 27 листопада.

Своє слово з цього приводу має також сказати Європейський парламент.

Водночас, як повідомляє AFP з посиланням на джерела у французькому президентстві, на сьогодні президентство сподівається досягнути угоди між міністрами та депутатами ще у першому читанні проекту Директиви, що дасть можливість запровадити нові тарифи вже під час літніх канікул 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році в ЄС було запроваджено обмеження на вартість мобільних дзвінків у роумінгу. Максимальна вартість “роздрібного” (для кінцевого споживача) вхідного дзвінка в роумінгу встановлена в розмірі 24 центи за хвилину на 2007 рік, 22 центи – починаючи з 2008 року та 19 центів – починаючи з 2009 року.

Максимальна вартість “роздрібного” вихідного дзвінка в роумінгу встановлена в розмірі 49 центів за хвилину з 2007 року з поступовим зниженням до 46 центів в 2008 році та 43 центів – з 2009 року.

Нинішній пакет пропозицій містить обмеження на вартість СМС та послуг “мобільний Інтернет”.