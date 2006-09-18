Skoda готує ще одну модель гольф-класу (фото)

На найближчому Паризькому автосалоні компанія Skoda представить нову концептуальну розробку, що одержала ім`я Skoda Joyster. Цей автомобіль є хетчбек гольф-класу, що побудований на тій же платформі, що і VW Golf V, але за своїми розмірами трохи менший, ніж Skoda Octavia.

Концептуальний Joyster буде представлений в Парижі з тридверним кузовом і одержить виразну і навіть трохи агресивну зовнішність. Проте майбутня серійна модель, поява якої може відбутися протягом найближчих двох років, матиме спокійніший дизайн кузова і, швидше за все, випускатиметься ще і в п`ятидверній версії.

Крім того, Skoda Joyster займе нішу між моделями Fabia і Octavia, а її основними конкурентами стануть Peugeot 307, Citroen C4, Opel Astra і Ford Focus. Внутрішньої конкуренції Skoda з VW Golf, Audi A3 або Seat Leon, як вважають фахівці, не буде - ці автомобілі коштують дорожче і позиціонуються на іншу аудиторію.

Лента.ру