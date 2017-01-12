Вчені назвали точний час появи Місяця

Про це повідомляється на сторінках журналу Science Advances.

Згідно з дослідженням, кора Місяця почала формуватися 4,51 мільярда років тому, що свідчить про те, що супутник Землі з'явився протягом перших 60 млн років після утворення Сонячної системи.

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Так, фахівці провели радіоізотопне датування уран-свинцевим методом восьми зразків циркону, який міститься у доставленому зі супутника на планету в ході пілотованої місії Apollo 14 реголіті.

Формування циркону відбувається при застиганні магми і при цьому він багатий ураном, завдяки цьому можна відстежити за вмістом у ньому свинцю, його продукту розпаду, вік мінерала.

Точний час формування Місяця може допомогти вченим визначити його походження.

Згідно з попередніми оцінками, проведеними з тими ж зразками, супутник Землі утворився через 68-120 мільйонів років після народження Сонячної системи.