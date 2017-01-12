Зграя мавп сприйняла підкинутого робота за "свого" і оплакувала його смерть (відео)
Коли робот, зроблений у вигляді дитинчати мавпи, перестав рухатися, вони вирішили, що він помер, і почали оплакувати.
Документалісти телеканалу BBC One знімають цикл фільмів Spy in the Wild, в яких підкидають аніматронного робота, обладнаного камерами, до різних тварин. Таким чином вони отримують унікальну картину життя всередині зграй. З мавпами-лангурами такий експеримент призвів до дивних і зворушливих наслідків. Про це пише «Популярна механіка».
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Робот був зроблений у вигляді дитинчати мавпи, але мавпи-лангури досить швидко прийняли його за свого.
Спочатку тварини зацікавилися роботом, зробленим у вигляді майже нерухомою "мавпи". Його досить швидко "прийняли" до зграї і навіть спробували доглядати, як за дитинчам.
Але під час сварки робот впав прямо з гілки на землю. І тут лангури, ймовірно, вирішили, що він помер. Всю зграю охопило справжнє горе, наче з дерева впав хтось із їхніх власних дитинчат.