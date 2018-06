Зграя мавп сприйняла підкинутого робота за "свого" і оплакувала його смерть (відео)

Документалісти телеканалу BBC One знімають цикл фільмів Spy in the Wild, в яких підкидають аніматронного робота, обладнаного камерами, до різних тварин. Таким чином вони отримують унікальну картину життя всередині зграй. З мавпами-лангурами такий експеримент призвів до дивних і зворушливих наслідків. Про це пише «Популярна механіка».

Читайте такожВчені знайшли мавп, що розмовляють

Робот був зроблений у вигляді дитинчати мавпи, але мавпи-лангури досить швидко прийняли його за свого.

Спочатку тварини зацікавилися роботом, зробленим у вигляді майже нерухомою "мавпи". Його досить швидко "прийняли" до зграї і навіть спробували доглядати, як за дитинчам.

Але під час сварки робот впав прямо з гілки на землю. І тут лангури, ймовірно, вирішили, що він помер. Всю зграю охопило справжнє горе, наче з дерева впав хтось із їхніх власних дитинчат.