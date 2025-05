Папський конклав: кардиналам роздають досьє на кандидатів з 'підтекстом'

Ватикан оголосив, що на час таємної зустрічі у Сікстинській капелі вимкне сигнал мобільного зв'язку.

У Ватикані от-от збереться конклав кардиналів для обрання нового Папи Римського після смерті Франциска. Перед початком конклаву 133 кардиналам надали книгу з досьє на близько 40 потенційних кандидатів, пише CNN.

Книга під назвою The Report on the College of Cardinals оцінює погляди кардиналів щодо таких тем, як благословення одностатевих пар, висвячення жінок у диякони та контрацепція. Автори заклали у цю працю очевидний підтекст: бажано обрати понтифіка, який відхилиться від курсу Франциска.

Книгу створили католицькі журналісти Едвард Пентін (Велика Британія) і Діана Монтанья (США), відомі співпрацею з консервативними ЗМІ. Монтанья особисто роздає друковані примірники учасникам передконклавних зустрічей. У передмові автори пишуть, що мета звіту — "допомогти кардиналам краще пізнати один одного", а саму ініціативу реалізувала "міжнародна та незалежна команда католицьких журналістів і дослідників".

Відео дня

Книга відкрито підтримує консервативних кардиналів, зокрема вихваляє Реймонда Берка — критика Франциска, та критикує реформатора Маріо Греча, називаючи його "суперечливим".

Церковні юристи вважають звіт спробою політичного тиску. Курт Мартенс із Католицького університету Америки наголошує: втручання у процес виборів Папи порушує правила святого Івана Павла ІІ. Він порівнює цю працю із ініціативою Red Hat Report — американським проєктом 2018 року зі схожими цілями, який намагався зібрати понад мільйон доларів для впливу на конклав.

Втім, не всі кардинали готові піддаватися впливу. Кардинал Освальд Грасіас визнає, що бачив книгу, але не читав її повністю: "Це добре написаний том, але я сподіваюся, що він точний".

За даними CNN, в середу у Ватикані буде деактивовано всі сигнали мобільних телефонів напередодні дуже секретного конклаву з обрання наступного Папи Римського.

Ватикан також планує використовувати глушники сигналу навколо Сікстинської капели, щоб запобігти електронному спостереженню або зв'язку за межами конклаву, на якому 133 кардинали голосуватимуть за те, хто стане наступником Папи Франциска та очолить 1,4 мільярда католиків світу.

Італійський державний мовник RAI повідомив у понеділок, що телефонний зв'язок буде відключено о 15:00 за місцевим часом у середу, за півтори години до запланованого виїзду кардиналів до Сікстинської капели для початку папського конклаву.

Ватикан підтвердив у понеділок, що всі 133 кардинали, які голосуватимуть за обрання наступника Франциска, вже прибули до Риму.

Похорон Папи Римського

26 квітня в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре поховали Папу Римського Франциска. Попрощатися з ним приїхали 200 тисяч осіб, серед них - глави держав і урядів, а також релігійні лідери.

Раніше в La Stampa назвали потенційних наступників Франциска. Зазначається, що одним із головних фаворитів є італієць П'єтро Паролін, який є досвідченим дипломатом, а в Церкві вважають, що він забезпечить баланс між різними католицькими душами.

Вас також можуть зацікавити новини: