Авторка вже прокоментувала ситуацію навколо її книги та рішення видавництва припинити співпрацю.

Українське видавництво "Абрикос", що розташоване у Дніпрі, знищить тираж дитячої книги, тому що її авторка веде свої сторінки в соцмережах російською мовою.

Як зазначили у пресслужбі видавництва в Instagram, йдеться про книгу "Будиночок мрії" української письменниці Юліанни Караман. Вона зараз мешкає у Шотландії. Спочатку книга була написана російською, після чого її переклали українською

Користувачі мережі обурилися тим, що авторка веде свої сторінки в соцмережах російською мовою, а також репостнула відео, яким книгу читає росіянка. "Абрикос" визнає, що у видавництві "не звернули належної уваги на публічну діяльність автора, зокрема на мову її комунікацій у соцмережах, а також реакції, які ці пости викликали".

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"Ми щиро дякуємо кожному, хто звернув нашу увагу на цю ситуацію. Для нас це — привід ще раз підтвердити нашу позицію: українська книга, українська мова й українські автори — в основі всього, що ми робимо", - додали у видавницві.

Зазначимо, що коментатори під публікацією розділилися у думках щодо ситуації. Одні називають дії "Абрикоса" "правильною політичною позицією", а інші - порівнюють із найгіршими практиками "совка" і бачать у них потурання російській пропаганді.

Що сказала авторка

У коментарі "Суспільному" авторка Юліанна Караман заявила, що поставилась до рішення видавництва "Абрикос" припинити співпрацю з розумінням. Вона зазначила, що кожен може мати можливість переглянути стратегію в непрості часи. Письменниця зазначила:

"Звісно, як автор, я засмутилася: у цю книгу було вкладено багато тепла, сенсу, і вона була перекладена українською мовою саме з великою повагою до читача. Та попри це я вдячна за вже реалізовану співпрацю".

Караман додала, що буде продовжувати писати й перекладати. За словами письменниці, вона веде свій особистий блог українською, російською та англійською, позаяк фіксує свої думки такими, які вони є. Проте офіційні сторінки інтернет-магазину й книжкового блогу веде лише державною мовою.

"Коли я працювала на телебаченні Луганщини, то вела ефіри українською. У 2014 році мені довелося виїхати через цькування й погрози — саме за мою проукраїнську позицію. Я вірю, що сьогодні нам, українцям, як ніколи важливо зберігати єдність і підтримку одне одного — замість того щоб шукати зраду там, де її немає. Сила в єдності. Луганщина — це Україна. І митці звідси, навіть якщо перекладають свою творчість, а не пишуть одразу українською — українці не менш за інших", — додала вона.

Юліанна Караман - що відомо про авторку

Юліанна Караман — українська письменниця, авторка християнських книг, дружина пастора та мати трьох доньок. Народилася 23 квітня 1990 року на сході України. Закінчила Луганську державну академію культури і мистецтв за спеціальністю "кіно- та телемистецтво".

Її творчість охоплює художню прозу, дитячі казки та нон-фікшн на теми християнських цінностей, жіночності та сімейного житті.

Юліанна також є головною редакторкою християнського жіночого журналу Grace Tender та засновницею бренду жіночого одягу, натхненного її книгами.

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