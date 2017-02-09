Ювілейний iPhone X: ЗМІ дізнались вартість нового смартфона із OLED-дисплеєм
Apple може змінити характеристики майбутнього телефону в будь-який час, навіть у кінці виробничого циклу.
Американська компанія Apple на честь свого 10-річчя випустить новий смартфон, вартість якого перевищить тисячу доларів, пише Fastcompany, з посиланням на джерела в компанії.
Повідомляється, що новий iPhone 8 або iPhone X матиме 5,8-дюймовий дисплей. Крім того, новий смартфон матиме інноваційний оригінальний дизайн.
Серед можливостей, iPhone 8 зможе повихвалятись новим OLED-дисплеєм, який займатиме всю передню панель телефону, а також покращеною пам'ятю, ніж у його попередника.
Задня панель гаджета буде виготовлена, ймовірно, зі скла, а кнопки з боків телефону замінять на сенсорні вставки.
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Тим не менш, відомо, що компанія Apple може змінити характеристики майбутнього телефону в будь-який час, навіть у кінці виробничого циклу.
Як повідомляв УНІАн раніше, американська корпорація Apple почне виробляти смартфони iPhone в Індії в кінці квітня.
Apple вибрала місто Бангалор для виробництва телефонів. Складанням смартфонів буде займатися тайванська Wistron Corp.