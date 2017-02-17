Цукерберг планує змінити формат Facebook

Формат соціальної мережі Facebook планують змінити. Про це повідомив засновник соцмережі Марк Цукерберг, пише DW.

Зокрема, Цукерберг планує зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства на базі заснованої ним соцмережі.

Мільярдер хоче перейти від формату соцмережі для друзів і сім'ї до розвитку глобальної соціальної інфраструктури.

"У такі часи, як зараз, найважливіше, що ми в Facebook можемо зробити - це створити соціальну інфраструктуру, щоб дати людям можливість вибудувати глобальне співтовариство, яке працює для всіх нас", - підкреслив він.

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Цукерберг виділив п'ять основних напрямків - розвиток взаємної підтримки, забезпечення безпеки, інформованості, громадянської активності та залучення представників різних культур і поглядів.

Зокрема, щоб обмежити поширення кричущих заголовків, Facebook вводить алгоритми з обліку, чи читав користувач статтю за посиланням, перш ніж нею поділитися.

Як повідомляв УНІАН раніше, у стрічці Facebook звук відео буде програватись автоматично. Таке нововведення компанія ввела для мобільного додатку.

У той же час гучність звуку відео буде повільно спадати або зростати під час перегляду стрічки. У разі ж, якщо телефон перебуватиме у беззвучному режимі, то звук відео також буде відключено. Однак, чи буде застосовуватися функціонал для десктопної версії Facebook невідомо.