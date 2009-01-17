Кабмін створив Раду з розвитку інформаційного суспільства

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. №4 створена Міжгалузева рада з питань розвитку інформаційного суспільства - постійно діючий консультативно-дорадчий орган при КМУ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Держадміністрації зв`язку.

Міжгалузева рада готуватиме пропозиції щодо реалізації державної політики з питань розвитку інформаційного суспільства і інтеграції України в глобальний інформаційний простір і подаватиме їх на розгляд Кабінету Міністрів для ухвалення відповідних рішень.

Діяльність Міжгалузевої ради охоплюватиме, зокрема, питання створення організаційно-правових, науково-технічних і фінансово-економічних умов для розвитку інформаційного суспільства; розвитку інформаційної інфраструктури і забезпечення її інтеграції із світовою інфраструктурою; забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг і інформаційних ресурсів; розширення переліку послуг, які надаються юридичним і фізичним особам із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій; забезпечення розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем у сфері охорони здоров`я, освіти, науки, культури і охорони навколишнього середовища; забезпечення інформаційної безпеки і здійснення заходів з криптографічного і технічного захисту інформації.

Міжгалузеву раду очолив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.