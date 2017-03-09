В Україні представили концепт літаючого бронеавтомобіля (фото)

Він зробить підрозділи спецпризначенців більш мобільними. Екіпаж "трансформера" – дві людини, ззаду можуть розміститися чотири пасажири. Передня частина й днище E-LSFV мають бронезахист, передає Naked Science.

На даху автомобіля кріпиться спеціальна платформа, що є по суті гігантським квадрокоптером. Зв'язка може управлятися водієм, а крім цього, бронемашина здатна виконувати автономний політ.

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"Повітряна" платформа може бути демонтована, в цьому випадку E-LSFV можна буде використовувати як звичайний бронеавтомобіль. Компонування бронемашини передбачає розміщення біля передньої й задньої осі електродвигунів, потужність кожного складе до 80 кВт. Джерела живлення дизайнери розташували у днищі автомобіля. Водночас зазначається, що поки що проект залишається тільки на папері.

Раніше "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", представив нову модифікацію безпілотного багатоцільового тактичного транспортного засобу "Фантом" на виставці IDEX-2017 в ОАЕ.