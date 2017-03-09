Google придбав сервіс для дослідників машинного навчання

Деталі угоди не розголошуються, пише republic з посиланням на TechCrunch.

Як зазначає видання, завдяки сотням тисяч зареєстрованих на платформі фахівцям в області аналізу даних Google зможе відразу ж «розширити охоплення» в розвитку штучного інтелекту, що особливо актуально, так як компанія конкурує з Amazon в сфері хмарних обчислень. Більш того, купівля допоможе «зміцнити» бренд Google в співтоваристві дослідників баз даних.

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Також повідомляється, що Kaggle – основна платформа для проведення змагань в області машинного навчання та аналізу даних.

Сервіс був заснований у 2010 році, з його допомогою дослідники можуть випробувати свої моделі аналізу даних на будь-яких завданнях. За даними Crunchbase, за сім років платформа залучила $12,5 млн інвестицій від фондів і приватних інвесторів, включаючи співвласника Mail.Ru Group Юрія Мільнера.