Вчені знайшли спосіб виробляти в лабораторії донорську кров

Вчені з Брістольського університету спільно з управлінням з переливання крові та трансплантології Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) розробили метод масового виробництва донорських еритроцитів у лабораторії, грунтуючись на властивостях стовбурових клітин, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Згідно з описом роботи, опублікованим у журналі Nature Communications, вченим вдалося вирішити проблему масштабу виробництва еритроцитів зі стовбурових клітин.

Одна стовбурова клітина, відповідальна за появу еритроцитів в організмі, може стати основою не більш ніж для 50 тисяч клітин. Для порівняння: стандартний заповнений до країв мішок для забору крові у донора містить близько трильйона еритроцитів.

Інновація брістольських фахівців передбачає штучну затримку стовбурових клітин на початковій стадії, коли вони здатні ділитися нескінченно. Таким чином, подібні клітини стають технічно безсмертними.

Отримавши необхідну їх кількість, медики просто програмують їх на перетворення в еритроцити, домагаючись настільки необхідної для виробництва масовості.

При цьому медики визнають, що робота ще далека від завершення - адже кров, отримана новим способом, навіть при масовому впровадженні, залишиться істотно дорожчою, ніж звичайна донорська.

Клінічні випробування крові, отриманої новим методом, намічені вже на цей рік.