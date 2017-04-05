Дослідники засумнівалися в існуванні "малого льодовикового періоду"

Вчені заявили про те, що похолодання XV–XIX століть не було значним і глобальним, а значить, немає ніяких підстав назвати його льодовиковим періодом, навіть малим.

Висновки дослідників опубліковані в журналі Astronomy & Geophysics, передає Naked Science.

При цьому причини самого МЛП залишаються невстановленими: різні гіпотези звинувачують в цьому зміни сонячної активності, виверження того чи іншого вулкана і, звичайно, вплив людини, який вже тоді був досить великим.

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Професор Університету Редінга Майк Локвуд (Mike Lockwood) вказує, що падіння температури в часи МЛП було не таким драматичним, як може здатися.

«Протягом всього МЛП відбувалося слабке похолодання клімату, яке концентрувалося в певних регіонах, – говорить професор Локвуд. – Наша робота показує, що єдиного пояснення цьому немає, що літа зазвичай були такими ж теплими, як сьогодні, так і зими не завжди були особливо морозними».

Він підкреслює, що художні свідоцтва та історичні хроніки, на базі яких багато в чому розвивалася концепція МЛП, ненадійні і суперечливі. Тому вчені розглянули різні свідоцтва тривалості і рівня похолодання протягом МЛП – від дат «льодових ярмарок», які проводилися тоді на замерзлій Темзі, і до даних, отриманих при вивченні річних кілець дерев і крижаних кернів Антарктиди.

За словами вчених, падіння температури в той час було надто незначним, щоб порівнювати його з цим заледенінням. Глобальне зниження склало всього 0,5 °C, тоді як до кінця останнього «справжнього» льодовикового періоду (близько 12 тис. років тому) було на цілих 8 °C холодніше, ніж сьогодні. У 1676 і 1701 рр.., майже на самому холодному мінімумі МЛП, паризькі і лондонські хроністи відзначали небувало спекотне літо.

Локвуд і його співавтори вважають, що сама назва малого льодовикового періоду некоректна. Нам слід переглянути уявлення про МЛП, так і про наш власний час, коли клімат змінюється куди більш драматично.