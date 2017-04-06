До моменту створення діючого імпланта для людського мозку пройде не більше п'яти років - Маск

Маск переконаний, що фундаментальна різниця між комп'ютерами і людьми полягає в тому, з якою швидкістю вони можуть спілкуватися. Люди здатні сприймати величезну кількість інформації візуально і на слух, але не можуть миттєво ділитися своїми думками один з одним.

Про це пишеться в новому випуску журналу "Новое время".

Швидкість, з якою людина може надрукувати текст,— це "до смішного повільно", вважає Маск. А сьогодні це найпростіший спосіб вираження своїх думок для Homo sapiens.

Єдиним способом вирішення цієї проблеми є мозкові імпланти, що дозволяють завантажувати в мозок і викачувати з нього думки. І саме створенням таких імплантатів буде займатися компанія Neuralink.

Компанія Neuralink, як з'ясували журналісти The Wall Street Journal, була створена в Каліфорнії ще влітку 2016 року. В її статуті записано, що вона має намір займатися "медичними дослідженнями".

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Технологія, яку втілює компанія, отримала назву нейронні мережива. Це надтонкий, схожий на мережу матеріал, який можна імплантувати в людський череп. Мережа являє собою набір електродів, здатних відстежувати стан мозку і його активність, впливати на неї, а можливо — навіть забезпечувати лікування пошкоджених мозкових клітин.

Мережа буде знаходитись усередині голки. Коли голку помістять в череп людини, відбудеться ін'єкція, і мережа розгорнеться всередині мозку. Довжина такої голки складає всього 1 мм, Завдяки цьому для імплантації не потрібен розтин черепа.

Сама мережа зроблена з металу і пластику. Поки не зовсім ясно, яким чином мережа буде підключатися в мозку до потрібних нейронів. Але відомо, що зв'язок з мозком буде здійснюватися за допомогою електричної активності.

З часом "мереживо" стане частиною мозку. І дозволить йому безпосередньо спілкуватися з пристроями зовні, наприклад транслювати свої думки у вигляді тексту на комп'ютер. Так вирішиться проблема з "жахливо повільною швидкістю набору тексту, яку Маск вважає головною перешкодою на шляху до паритету між людьми і роботами.

Про експерименти на людях поки що не йдеться, а перші випробування проводяться на мишах.

Тим не менш Маск передбачає, що до моменту створення діючого імпланта для людського мозку пройде не більше п'яти років.

Власне, статут Neuralink не бреше щодо медичних досліджень. На думку Маска, нейронні мережива можуть не тільки зрівняти комунікаційні здібності людей і ШІ, але і попутно винайти технології лікування хвороби Паркінсона і Альцгеймера, а також інших захворювань головного мозку.

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