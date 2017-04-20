Астрономи знайшли екзопланету, яка може стати "кращим місцем для життя"

Нова екзопланета, відкрита в околиці червоної карликової зірки на відстані 40 світлових років від нас, може претендувати на титул "кращого місця для життя поза Сонячної системи". Міжнародна група астрономів відкрила "надземлю", яка обертається всередині "зони мешкання" навколо слабкою зірки LHS 1140, повідомляється на сайті Європейської південної обсерваторії (ESO).

Ця планета дещо більше і набагато масивніше Землі; мабуть, вона оточена атмосферою. Крім того, вона є «транзитною», тобто, при спостереженні з Землі проходить по диску материнської зірки, що сприяє дослідженням її атмосфери.

"Щойно виявлена надземля LHS 1140b знаходиться посередині «зони мешкання» слабкої червоної карликової зірки LHS 1140 в сузір'ї Кита. Червоні карлики набагато менше і холодніше Сонця; тому, незважаючи на те, що LHS 1140b в десять разів ближче до материнської зірки, ніж Земля до Сонця, вона отримує від своєї зірки приблизно вдвічі менше світла", - сказано в релізі.

Умови, які створюються на новій планеті її материнською зіркою, виглядають надзвичайно сприятливими для існування життя. Зірка LHS 1140 обертається повільніше і випускає менше високоенергетичного жорсткого випромінювання, ніж інші маломасивні зірки того ж типу. Для того, щоб на планеті могло існувати життя в тій формі, яка нам відома, на її поверхні повинна бути рідка вода, а навколо неї повинна існувати атмосфера.

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В даному випадку великі розміри планети означають, що її поверхня протягом мільйонів років могла бути покрита океаном магми, який насичував би атмосферу водяною парою. І тепер, коли материнська зірка давно вже перейшла в спокійний стан, ці запаси пара цілком могли привести до появи на поверхні океанів планети.

За оцінкою астрономів вік планети не менше п'яти мільярдів років. Її діаметр приблизно в 1.4 рази більше земного — майже 18 000 кілометрів. І так як маса планети при цьому приблизно в сім разів більше, ніж у Землі, а отже, і щільність її набагато більше, виходить, що нова екзопланета складається зі скельних порід і має щільне залізне ядро.

Нова надземля є, можливо, найкращим на сьогодні кандидатом для спостережень її атмосфери (якщо вона, звичайно, там існує). Спостережень нової планетної системи незабаром чекають на Космічному телескопі Хаббл NASA/ESA. Це дозволить більш точно судити про можливості існування там життя.

Раніше повідомлялося, що NASA назвало три планети, на які в майбутньому можуть переселитися люди.