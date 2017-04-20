Компанія GoPro анонсувала нову камеру Fusion (відео)

Компанія GoPro, на наступний день після анонсу Facebook, представила свою нову камеру під назвою Fusion. Вона може одночасно знімати як звичайні відео, так і сферичні для подальшого відтворення в VR, повідомляє TechCrunch.

Сама камера буде представлена восени цього року: GoPro фактично дала тільки тизер. Відомо, що камера знімає 360 градусів із величезною роздільною здатністю 5К при 30 кадрах в секунду. Також є можливість активувати режим OverCapture і провести зйомку в стандартному режимі. По суті Fusion являє собою камеру, яка може знімати в будь-якому форматі, а користувач вже сам вирішить, який вибрати.

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Раніше GoPro пропонувала технічне рішення для зйомки 360-градусного відео. Потрібно було придбати спеціальне обладнання і десяток камер GoPro. Це коштувало величезних грошей (в середньому одна камера обійдеться в $400), тому рішення не стало популярним. До того ж, останнім часом активно розвиваються досить невеликі VR-камери, типу Gear 360 від Samsung. Рішення у вигляді Fusion повертає GoPro на загальне поле битви за покупця.

На даний момент вартість камери невідома. Але влітку цього року GoPro запускає спеціальну програму beta-тестування, у рамках якої камери Fusion видадуть творцям відео для перевірки можливостей камери.

Для GoPro новий успішний продукт дуже важливий. Останнім часом справи компанії йдуть погано, а дрон Karma і зовсім не зумів себе гідно показати.