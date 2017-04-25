Тварини надихнули науковців на розробку нового виду камер

Вчені створили новий вид камер, взявши за основу природний зір тварин і людей. Про результати роботи вони розповіли в журналі Science Advances.

Розробники знайшли спосіб «навчити» однопіксельні камери «розглядати» об'єкти зображення таким же чином, як це робить мозок тварин, пише "Газета.Ru".

Так, наприклад, під час розмови увага зазвичай сконцентрована на співрозмовника, а на обробку решти деталей мозок витрачає набагато менше зусиль. Зір деяких тварин працює за тим же принципом.

Розроблені вченими сенсори використовують лише один світлочутливий піксель, щоб побудувати рухомі зображення об'єктів, розташованих перед ними. Такі сенсори набагато дешевше мегапіксельных і здатні будувати зображення на інфрачервоних або терагерцевих довжинах хвиль.

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У підсумку виходить квадратне зображення з загальним дозволом 1000 пікселів, основна частина яких сконцентрована на найбільш важливих частинах зображення. Дослідники збираються покращувати свою розробку і розраховують на її комерційне використання.