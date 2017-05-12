Ілон Маск анонсував подорож двох "Червоних драконів" на Марс

Компанія SpaceX Ілона Маска має намір відправити два безпілотних космічних кораблі Red Dragon на Марс в 2020 році

Про це заявив менеджер NASA з питань наукових місій Джим Грін, повідомляє Ars Technica.

Він пояснив, що компанія відмовилася від задуму направити кораблі до "червоної планети" наступного року, адже до того часу вони не будуть готові здійснити цю подорож.

Втім, через три роки Земля буде знаходитися на максимально наближеному відстані до Марса, що і посприяє запуску кораблів.