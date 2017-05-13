Поширення вірусу-здирника вдалося призупинити

Поширення вірусу-здирника WannaCrypt вдалося призупинити, зареєструвавши домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

Фахівець з безпеки, який веде твіттер @MalwareTechBlog, виявив, що вірус навіщось звертається до цього домену й вирішив зареєструвати його, щоб стежити за активністю програми, передає Медуза.

Як з'ясувалося потім, у коді вірусу йшлося, що якщо звернення до цього домену успішне, то зараження слід припинити; якщо ні, то продовжувати. Одразу після реєстрації домену до нього прийшли десятки тисяч запитів.

Читайте такожУ Мережі з’явилась інтерактивна карта заражень новим небезпечним вірусом

Як написав @MalwareTechBlog, коли він реєстрував домен, він не знав, що це призведе до уповільнення поширення вірусу.

#WannaCry propagation payload contains previously unregistered domain, execution fails now that domain has been sinkholed pic.twitter.com/z2ClEnZAD2 — Darien Huss (@darienhuss) May 12, 2017

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental. — MalwareTech (@MalwareTechBlog) May 13, 2017

Щоб знову почати зараження, зловмисникам достатньо змінити кілька рядків коду, де згадується домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

Нагадаємо, вірус-вимагач почав поширюватися 12 травня. Він блокує комп'ютер і вимагає 300 доларів за розблокування. Десятки тисяч заражень зареєстрували у 99 країнах.

Реєстрація зазначеного домену не допомогла тим, хто вже був заражений, але дала час іншим встановити оновлення Windows, після якого вірус не працює.