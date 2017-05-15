Масштабна кібератака вірусом WannaCry призупинилася – Європол

Європол оголосив, що зростання числа жертв масованої хакерської атаки в Європі призупинився.

Як передає DW.com, відповідну заяву представник поліцейської організації Європейського Союзу зробив у понеділок, 15 травня, в Гаазі.

"Очевидно, що кількість потерпілих не збільшується. Ситуація в Європі, як здається, стабілізувалася. Це - успіх", - зазначив він.

Співробітник Європолу пов'язав цю тенденцію з тим, що власники комп'ютерів і системні адміністратори, скоріш за все, нарешті, виконали "домашнє завдання" і встановили програмні оновлення, що дозволяють захиститися від шкідливої програми WannaCry.

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У поліцейській службі ЄС вважають, що поки рано стверджувати, хто стоїть за атакою. "Ми працюємо над тим, щоб створити інструмент, який дозволить" вирахувати злочинців, що використовують шкідливу програму, запевнив співробітник Європолу.

Атаці хакерів піддалися комп'ютерні системи німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), іспанської телекомунікаційної системи Telefonica, російських "Мегафона", МВС РФ, Слідчого комітету і РЖД.

Кіберзлочинці з допомогою вірусу-здирника WannaCry зашифровують дані на комп'ютерах і вимагають 300 доларів за розблокування.