Соціологи підрахували аудиторію заблокованих в Україні ВКонтакте, Яндекс та Одноклассников (рейтинг)
18:54, 16 травня 2017Наука та IT
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Забанені в Україні російські сайти потрапили до топ найпопулярніших.
ВКонтакте заблокують в Україні / REUTERS
До топ-10 найвідвідуваніших сайтів України увійшли ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс та Одноклассники, які сьогодні своїм указом заблокував президент Петро Порошенко. Про це свідчать результати досліджень TNS.
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При цьому у Mail.ru спостерігається зниження охоплень, як зазначається у повідомленні.
Станом на квітень 2017 року ВКонтакте посів третє місце з 25, його охоплення - 78,3%. На четвертій сходинці топ-25 - Mail.ru (62,3%). На п'ятому місці - Яндекс з 62,3%. Дев'яте місце віддали Одноклассникам (46,9%).
А повний топ-25 виглядає так:
tns-ua.com
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