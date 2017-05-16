Соціологи підрахували аудиторію заблокованих в Україні ВКонтакте, Яндекс та Одноклассников (рейтинг)

До топ-10 найвідвідуваніших сайтів України увійшли ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс та Одноклассники, які сьогодні своїм указом заблокував президент Петро Порошенко. Про це свідчать результати досліджень TNS.

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При цьому у Mail.ru спостерігається зниження охоплень, як зазначається у повідомленні.

Станом на квітень 2017 року ВКонтакте посів третє місце з 25, його охоплення - 78,3%. На четвертій сходинці топ-25 - Mail.ru (62,3%). На п'ятому місці - Яндекс з 62,3%. Дев'яте місце віддали Одноклассникам (46,9%).

А повний топ-25 виглядає так: