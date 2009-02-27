Українська ракета вивела на орбіту американський супутник зв'язку

26 лютого о 21:30 за московським часом з космодрому Байконур здійснено успішний пуск ракети-носія «Зеніт-3SLБ» з американським телекомунікаційним космічним апаратом «Телстар-11Н».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Російського космічного агентства.

«О 21:38 головний блок відокремився від другого ступеня ракети-носія», – повідомляє Роскосмос.

Космічний апарат "Телстар-11Н" створено фірмою "Лорал Скайнет» і призначений для надання послуг зв`язку споживачам у Центральній і Північній Америці, Європі, Африці і в Атлантичному океані.

Триступінчата ракета "Зеніт-3SLB" є модернізованою версією ракети "Зеніт-3SL", яка використовується для запусків у міжнародному проекті "Морський старт". Ці ракети виготовляються на українських підприємствах КБ "Південне" і ВО "Південмашзавод". До консорціуму "Морський старт", створеного в 1995 році, входять американська компанія "Боїнг", британсько-норвезька компанія "Кварнер Груп", конструкторське бюро "Південне" (Україна), виробниче об`єднання "Південмаш" (Україна), а також РКК "Енергія" (Росія).

Пуск ракети-носія «Зеніт» здійснено на двигунах РД-171М (перший ступінь) і РД-120 (другий ступінь), розроблених і виготовлених на НПО «Енергомаш» імені академіка В.Глушка. Двигуни РД-170, РД-171 є надійними рідинними ракетними двигунами з найбільшою у світі тягою.